Из $5 млн инвестиций в стартап с капитализацией $720 млн. Как основатель Headway Антон Павловский превратил любовь к чтению в бизнес со 160 млн пользователей. Разбор Forbes USA

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

Антон Павловський Headway навчання читання саморозвиток /Ярослав Дебелый

Антон Павловский ожидает, что Headway достигнет $1 млрд годовой выручки к 2029 году, после чего предприниматель планирует вывести компанию на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Фото Ярослав Дебелый

Предприниматель Антон Павловский основал EdTech-компанию Headway Inc, чтобы помогать занятым людям улучшать свою жизнь, читая больше книг и избегая бездумного скроллинга соцсетей. Forbes USA рассказывает, как краткие изложения книг помогают расти подписчикам в учебе, а Павловскому – в бизнесе

Антон Павловский, 40, украинский предприниматель и основатель Headway Inc, компании, разрабатывающей геймифицированные образовательные приложения, был в Лондоне, когда в феврале 2022 года началась война в Украине. На тот момент Headway уже стремительно развивалась, собрав 20 млн пользователей со времени основания в 2019-м. Павловский как раз осматривал новый офис в Великобритании.

Когда предприниматель узнал, что российская армия подходит к его родному Киеву, где расположен головной офис компании и работают 150 сотрудников, его первая мысль была о безопасности команды. «Я не хотел их оставлять, – говорит он. – Я вернулся в Украину».

Павловский покинул Великобританию через несколько часов, сначала улетел в Люблин, затем в Румынию, а дальше пешком добрался до юго-западной границы Украины. Отец Павловского, 60-летний бывший командир армии, сразу записался в армию и встретил сына на границе.

Вместе они помогли эвакуировать сотрудников Headway и сотни членов их семей в Варшаву, где компания обустроила временный офис. Некоторые работники решили остаться в Украине.

