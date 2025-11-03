Uklon присматривается к нише электросамокатов, но переговоры с Jet встали на паузу. Компания работает по франшизе в 42 городах и имеет 1,4 млн зарегистрированных пользователей. У главного конкурента Uklon на украинском рынке – эстонского Bolt – уже есть сервис проката самокатов. Что тормозит Uklon?

Переговоры между сервисами онлайн-вызова авто Uklon и проката самокатов Jet по поводу потенциального поглощения приостановились, рассказали Forbes два менеджера, которые знакомы с ходом событий. Они общались анонимно, поскольку не уполномочены давать комментарии по этой теме на своей должности.

Впервые Uklon заинтересовался рынком электросамокатов в апреле 2025-го – через месяц после приобретения компании «Киевстаром» за $155,2 млн. В приложении проходил опрос, где среди вопросов было, какие сервисы используют клиенты и как часто. Uklon рассматривал поглощение Jet, писал scroll в июле 2025 года. Тогда стороны находились на этапе переговоров, по информации издания.