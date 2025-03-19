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«Киевстар» покупает Uklon за $155 млн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Мобильный оператор «Киевстар» подписал соглашение о покупке группы «Уклон» (Uklon), которая предоставляет услуги онлайн-заказа такси и доставки. Цена соглашения – $155,2 млн, говорится в пресс-релизе материнской компании VEON.

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Подробности

  • После закрытия сделки «Киевстар» станет владельцем 97% акций Uklon. Генеральный директор компании Сергей Гришков, вероятно, останется на своей должности, сказано в пресс-релизе. Соглашение зависит от стандартных условий завершения и одобрений, уточнили в компании.
  • «Мы хотим расширить возможности Uklon за пределы Украины и Узбекистана вместе с нашими цифровыми операторами в Казахстане, Пакистане и Бангладеш», – сказал Каан Терзиоглу, гендиректор VEON Group и глава наблюдательного совета «Киевстара».
  • Комментируя соглашение, Гришков отметил, что «Киевстар» и Uklon остаются отдельными бизнесами. «Вся наша команда под моим прямым руководством в роли СЕО Uklon, в полном составе, продолжит работать над развитием продуктов и сервисов компании в Украине и на других рынках», – написал он в Facebook.
  • По его словам, закрытие соглашения запланировано на апрель 2025 года после выполнения стандартных условий.

Контекст

Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет более 100 000 водителей-партнеров на своей платформе. В 2023 году Uklon начал заниматься доставкой и расширил свою деятельность в Узбекистане. В 2024-м компания организовала более 100 млн поездок и свыше 3 млн доставок.

6 февраля Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Киевстар» купить контрольный пакет акций Uklon.

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет по запросу Forbes Ukraine 24 января.

Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.

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