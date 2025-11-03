Uklon придивляється до ніші електросамокатів, але переговори із Jet стали на паузу. Компанія працює по франшизі у 42 містах і має 1,4 млн зареєстрованих користувачів. Головний конкурент Uklon на українському ринку – естонський Bolt – уже має сервіс прокату самокатів. Що гальмує Uklon?

Переговори між сервісами онлайн-виклику авто Uklon і прокату самокатів Jet щодо потенційного поглинання призупинилися, розповіли Forbes двоє менеджерів, які знайомі з перебігом подій. Вони спілкувалися анонімно, оскільки не уповноважені давати коментарі з цієї теми на своїй посаді.

Уперше Uklon зацікавився ринком електросамокатів у квітні 2025-го – через місяць після придбання компанії «Київстаром» за $155,2 млн. У застосунку проходило опитування, де серед запитань було, які сервіси використовують клієнти і як часто. Uklon розглядав поглинання Jet, писав scroll у липні 2025-го. Тоді сторони перебували на етапі переговорів, за інформацією видання.