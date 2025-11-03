Підписка від 49 грн
«Золотий час для локальних гравців». Uklon призупинив переговори про купівлю прокату самокатів Jet, який має 1,4 млн клієнтів. Що гальмує угоду

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Коли Uklon запустить самокати /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Переговори щодо купівлі сервісом виклику таксі Uklon прокату самокатів Jet із 1,4 млн користувачів стали на паузу Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Uklon придивляється до ніші електросамокатів, але переговори із Jet стали на паузу. Компанія працює по франшизі у 42 містах і має 1,4 млн зареєстрованих користувачів. Головний конкурент Uklon на українському ринку – естонський Bolt – уже має сервіс прокату самокатів. Що гальмує Uklon?

Переговори між сервісами онлайн-виклику авто Uklon і прокату самокатів Jet щодо потенційного поглинання призупинилися, розповіли Forbes двоє менеджерів, які знайомі з перебігом подій. Вони спілкувалися анонімно, оскільки не уповноважені давати коментарі з цієї теми на своїй посаді.

Уперше Uklon зацікавився ринком електросамокатів у квітні 2025-го – через місяць після придбання компанії «Київстаром» за $155,2 млн. У застосунку проходило опитування, де серед запитань було, які сервіси використовують клієнти і як часто. Uklon розглядав поглинання Jet, писав scroll у липні 2025-го. Тоді сторони перебували на етапі переговорів, за інформацією видання.

