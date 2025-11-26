Прослухати матеріал
Три фильма 2025 года – «Антарктида», «Поезд в 31 декабря» и «Когда ты выйдешь замуж?» – вошли в рейтинг 15 самых кассовых украинских фильмов десятилетия, по данным Media Resources Management. Ленте Птушкина удалось «выбить» из первой пятерки многолетнего лидера «Бешеная свадьба – 2». Что обеспечило им место среди главных кинохитов?
Компания Media Resources Management из структуры Film.ua обновила рейтинг самых кассовых украинских лент, вышедших после 2014 года. Новая волна исследования охватила период с 2 октября 2024 года по 1 октября 2025-го.
За этот период в прокате стартовало около 20 художественных картин украинского производства, подсчитали в MRM. Рекордсмены проката – комедии «Поезд в 31 декабря» и «Когда ты выйдешь замуж?», собравшие 52 млн грн ($1,23 млн) и 40,6 млн грн ($0,97 млн) бокс-офиса соответственно.
