Три фільми 2025 року – «Антарктида», «Потяг у 31 грудня» та «Коли ти вийдеш заміж?» – ввійшли до рейтингу 15 найкасовіших українських фільмів десятиліття, за даними Media Resources Management. Стрічці Птушкіна вдалось «вибити» з першої пʼятірки багаторічного лідера «Скажене весілля – 2». Що забезпечило їм місце серед головних кінохітів?

Компанія Media Resources Management зі структури Film.ua оновила рейтинг найкасовіших українських стрічок, що вийшли після 2014 року. Нова хвиля дослідження охопила період від 2 жовтня 2024 року по 1 жовтня 2025-го.

За цей період у прокаті стартувало близько 20 художніх стрічок українського виробництва, підрахували в MRM. Рекордсмени прокату – комедії «Потяг у 31 грудня» та «Коли ти вийдеш заміж?», що зібрали 52 млн грн ($1,23 млн) і 40,6 млн грн ($0,97 млн) бокс-офісу відповідно.