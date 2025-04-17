«Аномально низкая цена». АРМА не отдало Октябрьский дворец в управление за 1 копейку единственному претенденту. Почему не было других?

Более месяца Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) искало нового управляющего для «Октябрьского дворца» в Киеве. Компания Дмитрия Феликсова была единственным кандидатом, но ее предложение было отклонено. Что ждет «Октябрьский»?
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