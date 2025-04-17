Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Аномально низкая цена». АРМА не отдало Октябрьский дворец в управление за 1 копейку единственному претенденту. Почему не было других?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

Жовтневий палац у Києві /facebook.com/OctoberPalace

Компания Феликсова Virus Music была единственным участником тендера на управление МЦКИ «Октябрьский дворец». Фото facebook.com/OctoberPalace

Более месяца Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) искало нового управляющего для «Октябрьского дворца» в Киеве. Компания Дмитрия Феликсова была единственным кандидатом, но ее предложение было отклонено. Что ждет «Октябрьский»?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні