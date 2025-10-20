Atlas Festival – самый масштабный музыкальный фестиваль Украины (а если бы не война, то и в Восточной Европе). Что Atlas принес украинским артистам, посетителям и основателям?

Жарким июлем 2016 года Сид и Тим смотрели, как на входе в ВДНХ собирается многотысячная толпа. Люди пришли на музыкальный фестиваль Atlas Weekend, но никого не пускают, и очередь заметно нервничает. Сид – Дмитрий Сидоренко, 39, основатель одноименного клуба и организатор фестиваля, и Тим – Дмитрий Тимченко, 50, креативный директор мероприятия, взволнованы даже больше гостей.

Легла пропускная система, и быстро починить ее не удается. Через час Сидоренко распорядился: запустить всех без проверки билетов. На входе начался хаос, люди лезли через изгородь, вспоминает Тимченко. «Что мы наделали?!» – воскликнул тогда Сидоренко.