Культурный эскапизм. Atlas Weekend имел шанс опередить венгерский Sziget и стать самым большим фестивалем в Восточной Европе. Как он живет во время войны

Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes

8 хв читання

Atlas Weekend, Океан Ельзи, хедлайнери /Юрій Грязнов, для Atlas/надано пресслужбою Atlas

В 2024 Atlas вернулся, и хотя посещаемость упала на порядок, он остался знаковым событием. Фото Юрій Грязнов, для Atlas/надано пресслужбою Atlas

Atlas Festival самый масштабный музыкальный фестиваль Украины (а если бы не война, то и в Восточной Европе). Что Atlas принес украинским артистам, посетителям и основателям?

Жарким июлем 2016 года Сид и Тим смотрели, как на входе в ВДНХ собирается многотысячная толпа. Люди пришли на музыкальный фестиваль Atlas Weekend, но никого не пускают, и очередь заметно нервничает. Сид Дмитрий Сидоренко, 39, основатель одноименного клуба и организатор фестиваля, и Тим Дмитрий Тимченко, 50, креативный директор мероприятия, взволнованы даже больше гостей.

Легла пропускная система, и быстро починить ее не удается. Через час Сидоренко распорядился: запустить всех без проверки билетов. На входе начался хаос, люди лезли через изгородь, вспоминает Тимченко. «Что мы наделали?!» воскликнул тогда Сидоренко.

