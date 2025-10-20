Підписка від 49 грн
Культурний ескапізм. Atlas Weekend мав шанс випередити угорський Sziget й стати найбільшим фестивалем у Східній Європі. Як він живе в часи війни

Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes

8 хв читання

Atlas Weekend, Океан Ельзи, хедлайнери /Юрій Грязнов, для Atlas/надано пресслужбою Atlas

У 2024‐му Atlas повернувся, і, хоча відвідуваність упала на порядок, він залишився знаковою подією. Фото Юрій Грязнов, для Atlas/надано пресслужбою Atlas

Atlas Festival наймасштабніший музичний фестиваль України (а якби не війна, то і Східної Європи). Що Atlas приніс українським артистам, відвідувачам і засновникам?

Спекотного липня 2016 року Сід і Тім дивилися, як на вході до ВДНГ збирається багатотисячний натовп. Люди прийшли на музичний фестиваль Atlas Weekend, але нікого не пускають, і черга помітно нервує. Сід Дмитро Сидоренко, 39, засновник однойменного клубу та організатор фестивалю, і Тім Дмитро Тимченко, 50, креативний директор заходу, схвильовані ще більше за гостей.

Лягла пропускна система, і швидко полагодити її не вдається. За годину Сидоренко розпорядився: запустити всіх без перевірки квитків. На вході почався хаос, люди лізли через огорожу, пригадує Тимченко. «Що ж ми наробили?!» вигукнув тоді Сидоренко.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

