Atlas Festival – наймасштабніший музичний фестиваль України (а якби не війна, то і Східної Європи). Що Atlas приніс українським артистам, відвідувачам і засновникам?

Спекотного липня 2016 року Сід і Тім дивилися, як на вході до ВДНГ збирається багатотисячний натовп. Люди прийшли на музичний фестиваль Atlas Weekend, але нікого не пускають, і черга помітно нервує. Сід – Дмитро Сидоренко, 39, засновник однойменного клубу та організатор фестивалю, і Тім – Дмитро Тимченко, 50, креативний директор заходу, схвильовані ще більше за гостей.

Лягла пропускна система, і швидко полагодити її не вдається. За годину Сидоренко розпорядився: запустити всіх без перевірки квитків. На вході почався хаос, люди лізли через огорожу, пригадує Тимченко. «Що ж ми наробили?!» – вигукнув тоді Сидоренко.