Гранты для издателей, кинопродюсеров, музыкантов, архитекторов, дизайнеров, рекламных агентств, театров европейских и украинских фондов. 20 актуальных предложений от нескольких тысяч гривен до миллионов евро – в гиде Forbes Ukraine

Государство предлагает креативным предпринимателям до 1 млн грн по программе «Собственное дело» – деньги можно направить на материалы, оборудование, зарплаты, аренду или рекламу. «Креативная Европа» предоставляет до €2 млн на производство фильмов и сериалов.

Для художников открыты индивидуальные гранты от IDFA Bertha Fund (до €50 000 для документалистов), Artist Grant ($1200 для художников) или Music Export Ukraine (до 30 000 грн для музыкантов). Те, кто хочет презентовать себя за границей, могут воспользоваться тревел-грантами – «Креативная Европа» компенсирует до €800 на поездку, а Украинский институт в Германии покрывает расходы до €1500 .