Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:23 хвилин
Весной 2026 года Минкульт проведет международный питчинг проектов на новую программу финансирования для креативной индустрии – «1000 часов контента». Государство выделяет на нее 4 млрд грн. Это рекордный бюджет на культурный продукт с начала большой войны. Концепцию программы еще дорабатывают. Как эффективно распределить эти деньги? Forbes Ukraine спросил представителей индустрии
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
4 млрд грн – столько Минкульт планирует потратить в 2026 году на создание 1000 часов контента. Программу инициировал президент Владимир Зеленский.
Это рекордная сумма на культурный продукт с начала большой войны. Средства должны быть разделены между несколькими институтами, говорит заместитель руководителя Офиса президента Елена Ковальская. Предварительно 1,5 млрд грн получит Госкино, еще 1 млрд грн – Украинский культурный фонд (УКФ), рассказывал Forbes Ukraine председатель Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.