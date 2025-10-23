Forbes Digital підписка
Освоение бюджета или толчок для индустрии? Государство выделит креативщикам 4 млрд грн на 1000 часов контента. Как сделать программу эффективной

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

1000 годин контенту, Зеленський, культура /колаж Аліна Кохан

Президентская программа «1000 часов контента» – в разработке. Как сделать ее эффективной? Взгляд индустрии Фото колаж Аліна Кохан

Весной 2026 года Минкульт проведет международный питчинг проектов на новую программу финансирования для креативной индустрии – «1000 часов контента». Государство выделяет на нее 4 млрд грн. Это рекордный бюджет на культурный продукт с начала большой войны. Концепцию программы еще дорабатывают. Как эффективно распределить эти деньги? Forbes Ukraine спросил представителей индустрии

4 млрд грн – столько Минкульт планирует потратить в 2026 году на создание 1000 часов контента. Программу инициировал президент Владимир Зеленский.

Это рекордная сумма на культурный продукт с начала большой войны. Средства должны быть разделены между несколькими институтами, говорит заместитель руководителя Офиса президента Елена Ковальская. Предварительно 1,5 млрд грн получит Госкино, еще 1 млрд грн – Украинский культурный фонд (УКФ), рассказывал Forbes Ukraine председатель Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

