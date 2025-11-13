Гранти для видавців, кінопродюсерів, музикантів, архітекторів, дизайнерів, рекламних агенцій, театрів від європейських та українських фондів. 20 актуальних пропозицій від кількох тисяч гривень до мільйонів євро – у гіді Forbes Ukraine

Держава пропонує креативним підприємцям до 1 млн грн за програмою «Власна справа» – гроші можна спрямувати на матеріали, обладнання, зарплати, оренду або рекламу. «Креативна Європа» надає до €2 млн на виробництво фільмів і серіалів.

Для митців відкриті індивідуальні гранти від IDFA Bertha Fund (до €50 000 для документалістів), Artist Grant ($1200 для художників) чи Music Export Ukraine (до 30 000 грн для музикантів). Ті, хто хоче презентувати себе за кордоном, можуть скористатися тревел-грантами – «Креативна Європа» компенсує до €800 на поїздку, а Український інститут у Німеччині покриває витрати до €1500.