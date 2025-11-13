Підписка від 49 грн
На книги, кіно, кліпи, подкасти та розвиток бізнесу. 20 грантів для креативних індустрій – від 30 000 грн до €2 млн

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

7 хв читання

гранти для креативників /колаж Анастасія Савеленко

Від 30 000 грн до €2 млн на музику, кіно, книжки, подкасти та розвиток бізнесу. 20 актуальних грантів для креативників Фото колаж Анастасія Савеленко

Гранти для видавців, кінопродюсерів, музикантів, архітекторів, дизайнерів, рекламних агенцій, театрів від європейських та українських фондів. 20 актуальних пропозицій від кількох тисяч гривень до мільйонів євро – у гіді Forbes Ukraine

Держава пропонує креативним підприємцям до 1 млн грн за програмою «Власна справа» – гроші можна спрямувати на матеріали, обладнання, зарплати, оренду або рекламу. «Креативна Європа» надає до €2 млн на виробництво фільмів і серіалів.

Для митців відкриті індивідуальні гранти від IDFA Bertha Fund (до €50 000 для документалістів), Artist Grant ($1200 для художників) чи Music Export Ukraine (до 30 000 грн для музикантів). Ті, хто хоче презентувати себе за кордоном, можуть скористатися тревел-грантами – «Креативна Європа» компенсує до €800 на поїздку, а Український інститут у Німеччині покриває витрати до €1500.

