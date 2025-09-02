Forbes Digital підписка
Обеды для школьников на 42 млрд грн. Руководитель команды реформы школьного питания в Украине Орест Степаняк – о стратегии, бюджетах и ​​источниках средств

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

6 хв читання

Орест Степаняк /из личного архива

Руководитель команды реформы школьного питания Орест Степаняк Фото из личного архива

Государство увеличивает финансирование школьного питания. В прошлом учебном году общины и иностранные партнеры вместе с государством ежедневно кормили 1,6 млн учащихся начальных классов и льготные категории школьников. В 2025-2026-м их количество может возрасти до 2 млн. Потенциал – все 3,7 млн ​​школьников, а это рынок в 42 млрд грн. Как приобщиться к бизнесу и почему это может стать перспективой для ветеранов-предпринимателей?

С 2026 года питание в школах может стать бесплатным для всех учащихся 1-11 классов, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на образовательной конференции «Серпнева-2025».

В украинских школах учатся 3,7 млн ​​детей, из них 3 млн – очно или в гибридном формате, рассказывает руководитель команды реформы школьного питания Орест Степаняк. В прошлом году около 1,6 млн учащихся получали бесплатные завтраки или обеды.

