Держава збільшує фінансування шкільного харчування. Минулого навчального року громади та іноземні партнери разом із державою щодня годували 1,6 млн учнів початкових класів і пільгові категорії школярів. У 2025-2026-му їхня кількість може зрости до 2 млн. Потенціал – усі 3,7 млн школярів, а це ринок у 42 млрд грн. Як долучитися бізнесу і чому це може стати перспективою для ветеранів-підприємців?

З 2026 року харчування в школах може стати безкоштовним для всіх учнів 1-11 класів, заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на освітній конференції «Серпнева-2025».

В українських школах навчаються 3,7 млн дітей, з них 3 млн – очно чи у гібридному форматі, розповідає керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк. Минулого року близько 1,6 млн учнів отримували безкоштовні сніданки чи обіди.