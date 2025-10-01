Украинскому блогеру Софии Стужук 29 сентября БЭБ заочно объявило подозрение в уклонении от уплаты более 11 млн грн налогов. С начала полномасштабного вторжения она живет за границей. Кем еще из блогеров-инфлюэнсеров могут заинтересоваться правоохранители?

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревают блогера с более 5 млн подписчиков в Instagram в уклонении от уплаты более 11 млн грн налогов. Речь идет о Софии Стужук, вытекает из скриншота Бюро.

За 2018-2022 годы она заработала более 58 млн грн на рекламе в соцсетях, но не вносила эти доходы в налоговые декларации, сообщили 29 сентября в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. По ее данным, бюджет недополучил 10,5 млн грн налога на прибыль и около 900 000 грн военного сбора.