«Безпечніший шлях – легалізувати діяльність». Instagram-блогерці Софії Стужук заочно оголосили підозру в ухиленні від сплати податків. Чого очікувати іншим інфлюенсерам?

Вероніка Нановська
Блогерці Софії Стужук заочно оголошено підозру в ухиленні від сплати понад 11 млн грн податків. /Ілюстрація Shutterstock

Бюджет недоотримав 10,5 млн грн податку на прибуток і майже 900 000 грн військового збору через несплату податків Стужук. Фото Ілюстрація Shutterstock

Українській блогерці Софії Стужук 29 вересня БЕБ заочно оголосило підозру в ухиленні від сплати понад 11 млн грн податків. З початку повтомасштабного вторгнення вона живе за кордоном. Ким ще з блогерів-інфлюенсерів можуть зацікавитись правоохоронці?

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрюють блогерку з понад 5 млн підписників в Instagram в ухиленні від сплати понад 11 млн грн податків. Йдеться про Софію Стужук, випливає зі скриншоту Бюро.

За 2018-2022 роки вона заробила понад 58 млн грн на рекламі в соцмережах, але не вносила ці доходи до податкових декларацій, повідомили 29 вересня в пресслужбі Київської міської прокуратури. За її даними, бюджет недоотримав 10,5 млн грн податку на прибуток і майже 900 000 грн військового збору. 

