Джеффри Эпштейн оставил после себя $578 млн состояния, но происхождение этих денег до сих пор окутано тайной. Финансист-миллиардер, владелец частных островов и вместе с тем организатор сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, он построил империю на налоговых льготах и щедрости нескольких клиентов. Forbes USA выяснил, кто его благодарил за услуги и сколько ему платили

На время смерти в 2019 году миллионер Джеффри Эпштейн был очень богатым человеком. С учетом его коллекции роскошных поместий, двух частных островов в Карибском море и почти $380 млн в наличных и инвестициях, его состояние составило $578 млн, по данным наследственного фонда.

Точное происхождение этих богатств лежит в центре скандала. Менее интригующее объяснение состоит в том, что преступления Эпштейна были отделены от его дневной работы финансового советника миллиардеров, которым он предлагал услуги по инвестированию, управлению наследством и налоговому планированию. В корпоративных документах 2013 года Эпштейн описывал себя как «опытного и успешного финансиста и бизнесмена», «предпринимателя, создавшего несколько высокодоходных компаний» и «одного из пионеров в сфере инвестиций на основе деривативов и опционов».