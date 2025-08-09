Джеффрі Епштейн залишив після себе $578 млн статків, але походження цих грошей і досі оповите таємницею. Фінансист-мільярдер, власник приватних островів і водночас організатор мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх, він побудував імперію на податкових пільгах і щедрості кількох клієнтів. Forbes USA з’ясував, хто йому віддячував за послуги і скільки йому платили

На час смерті у 2019 році мільйонер Джеффрі Епштейн був надзвичайно заможною людиною. З урахуванням його колекції розкішних маєтків, двох приватних островів у Карибському морі та майже $380 млн у готівці й інвестиціях, його статки становили $578 млн, за даними спадкового фонду.

Точне походження цих багатств лежить у центрі скандалу. Менш інтригуюче пояснення полягає в тому, що злочини Епштейна були відокремлені від його денної роботи фінансового радника мільярдерів, яким він пропонував послуги з інвестування, управління спадком і податкового планування. У корпоративних документах 2013 року Епштейн описував себе як «досвідченого та успішного фінансиста й бізнесмена», «підприємця, який створив кілька високоприбуткових компаній» і «одного з піонерів у сфері інвестицій на основі деривативів та опціонів».