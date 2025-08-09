Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Фінансиста Джеффрі Епштейна звинувачували у секс-трафікінгу. Як він заробив мільйони на офшорах і клієнтах-мільярдерах попри скандальну репутацію? Розслідування Forbes USA

Forbes USA
Forbes

10 хв читання

Джеффрі Епштейн /Getty Images

Джеффрі Епштейн на показі Victoria's Secret у нью-йоркському готелі Plaza, 1995 року. Фото Getty Images

Джеффрі Епштейн залишив після себе $578 млн статків, але походження цих грошей і досі оповите таємницею. Фінансист-мільярдер, власник приватних островів і водночас організатор мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх, він побудував імперію на податкових пільгах і щедрості кількох клієнтів. Forbes USA з’ясував, хто йому віддячував за послуги і скільки йому платили

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

На час смерті у 2019 році мільйонер Джеффрі Епштейн був надзвичайно заможною людиною. З урахуванням його колекції розкішних маєтків, двох приватних островів у Карибському морі та майже $380 млн у готівці й інвестиціях, його статки становили $578 млн, за даними спадкового фонду.

Точне походження цих багатств лежить у центрі скандалу. Менш інтригуюче пояснення полягає в тому, що злочини Епштейна були відокремлені від його денної роботи фінансового радника мільярдерів, яким він пропонував послуги з інвестування, управління спадком і податкового планування. У корпоративних документах 2013 року Епштейн описував себе як «досвідченого та успішного фінансиста й бізнесмена», «підприємця, який створив кілька високоприбуткових компаній» і «одного з піонерів у сфері інвестицій на основі деривативів та опціонів».

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні