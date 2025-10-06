Forbes Digital підписка
С фокусом на розничных клиентах. «Клиринговый дом» Юлии Лёвочкиной инвестирует $1 млн в собственный необанк Bank.kd. Какая цель?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

Мобільний банкінг банку «Кліринговий дім» /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Bank.kd – новый проект онлайн-банкинга от «Клирингового дома»

Банк «Клиринговый дом», до сих пор преимущественно обслуживавший бизнес, меняет модель. Финучреждение Юлии Левочкиной, родной сестры известного политика Сергея Левочкина, запускает онлайн-банкинг и проводит ребрендинг. Инвестиции достигают $1 млн. Как будет работать новый проект и какие амбиции у небольшого банка на рынке?

6 октября банк «Клиринговый дом» объявил о запуске собственного финтех-проекта под названием Bank.kd. Модель похожа на monobank: проект будет работать на лицензии «Клирингового дома», но будет отдельный новый сайт и мобильное приложение внутренней разработки. Для бизнес-клиентов банк «Клиринговый дом» остается под собственным брендом, а фокус Bank.kd – физические лица, рассказывает маркетинг-директор учреждения Геннадий Васильев.

«Делаем ставку на расширение и активное наращивание клиентского и продуктового портфеля малого и среднего бизнеса», – добавляет глава правления банка Виктория Андреевская. До сих пор банк фокусировался на корпоративных клиентах: кредитный портфель юрлиц составляет 1,1 млрд грн по состоянию на 1 сентября, тогда как физических – 41 млн грн.

