Банк «Клиринговый дом», до сих пор преимущественно обслуживавший бизнес, меняет модель. Финучреждение Юлии Левочкиной, родной сестры известного политика Сергея Левочкина, запускает онлайн-банкинг и проводит ребрендинг. Инвестиции достигают $1 млн. Как будет работать новый проект и какие амбиции у небольшого банка на рынке?

6 октября банк «Клиринговый дом» объявил о запуске собственного финтех-проекта под названием Bank.kd. Модель похожа на monobank: проект будет работать на лицензии «Клирингового дома», но будет отдельный новый сайт и мобильное приложение внутренней разработки. Для бизнес-клиентов банк «Клиринговый дом» остается под собственным брендом, а фокус Bank.kd – физические лица, рассказывает маркетинг-директор учреждения Геннадий Васильев.

«Делаем ставку на расширение и активное наращивание клиентского и продуктового портфеля малого и среднего бизнеса», – добавляет глава правления банка Виктория Андреевская. До сих пор банк фокусировался на корпоративных клиентах: кредитный портфель юрлиц составляет 1,1 млрд грн по состоянию на 1 сентября, тогда как физических – 41 млн грн.