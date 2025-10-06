Банк «Кліринговий дім», який досі переважно обслуговував бізнес, змінює модель. Фінустанова Юлії Льовочкіної, рідної сестри відомого політика Сергія Льовочкіна, запускає онлайн-банкінг та проводить ребрендинг. Інвестиції сягають $1 млн. Як працюватиме новий проєкт та які амбіції невеликий банк має на ринку?

6 жовтня банк «Кліринговий дім» оголосив про запуск власного фінтех-проєкту під назвою Bank.kd. Модель схожа на monobank: проєкт працюватиме на ліцензії «Клірингового дому», але матиме окремий новий сайт і мобільний додаток внутрішньої розробки. Для бізнес-клієнтів банк «Кліринговий дім» залишається під власним брендом, а фокус Bank.kd – фізичні особи, розповідає маркетинг-директор установи Геннадій Васильєв.

«Робимо ставку на розширення та активне нарощування клієнтського та продуктового портфелю малого й середнього бізнесу», – додає голова правління банку Вікторія Андреєвська. Досі банк фокусувався на корпоративних клієнтах: кредитний портфель юросіб становить 1,1 млрд грн станом на 1 вересня, тоді як фізичних – 41 млн грн.