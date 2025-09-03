Forbes Digital підписка
Крипта в шаге от легализации. Депутаты в первом чтении поддержали законопроект о виртуальных активах. Когда может быть второе чтение и что легализация изменит для криптотрасли

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

крипта, віртуальні активи, Верховна Рада /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Депутаты поддержали законопроект о виртуальных активах в первом чтении Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Ко второму чтению нардепы планируют ряд изменений в законопроект: определение регулятора, ставки налогов и срок переходного периода. Как документ все-таки вернули в парламент и что изменится для владельцев криптовалют после его принятия?

246 народных депутатов 3 сентября проголосовали в первом чтении за законопроект о регуляции и налогообложении рынка криптовалют и других цифровых активов. Закон, в частности, должен определить регулятора рынка и процесс налогообложения операций с виртуальными активами для их владельцев.

Второе чтение законопроекта можно ожидать в ноябре, считает народный депутат «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк. «Перечень вопросов для доработки достаточно большой», – говорит председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

