Ко второму чтению нардепы планируют ряд изменений в законопроект: определение регулятора, ставки налогов и срок переходного периода. Как документ все-таки вернули в парламент и что изменится для владельцев криптовалют после его принятия?

246 народных депутатов 3 сентября проголосовали в первом чтении за законопроект о регуляции и налогообложении рынка криптовалют и других цифровых активов. Закон, в частности, должен определить регулятора рынка и процесс налогообложения операций с виртуальными активами для их владельцев.

Второе чтение законопроекта можно ожидать в ноябре, считает народный депутат «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк. «Перечень вопросов для доработки достаточно большой», – говорит председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.