Крипта за крок до легалізації. Депутати в першому читанні підтримали законопроєкт про віртуальні активи. Коли може бути друге читання і що легалізація змінить для криптогалузі

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

крипта, віртуальні активи, Верховна Рада /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Депутати в першому читанні підтримали законопроєкт про віртуальні активи Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

До другого читання нардепи планують низку змін до законопроєкту: визначення регулятора, ставки податків та термін перехідного періоду. Як документ все ж повернули до парламенту та що зміниться для власників криптовалют після його ухвалення?

246 народних депутатів 3 вересня проголосували в першому читанні за законопроєкт про регуляцію та оподаткування ринку криптовалют та інших цифрових активів. Закон, зокрема, має визначити регулятора ринку та процес оподаткування операцій із віртуальними активами для їхніх власників.

Друге читання законопроєкту можна очікувати в листопаді, вважає народна депутатка «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. «Перелік питань для доопрацьовування – достатньо великий», – каже голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.  

