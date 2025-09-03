До другого читання нардепи планують низку змін до законопроєкту: визначення регулятора, ставки податків та термін перехідного періоду. Як документ все ж повернули до парламенту та що зміниться для власників криптовалют після його ухвалення?

246 народних депутатів 3 вересня проголосували в першому читанні за законопроєкт про регуляцію та оподаткування ринку криптовалют та інших цифрових активів. Закон, зокрема, має визначити регулятора ринку та процес оподаткування операцій із віртуальними активами для їхніх власників.

Друге читання законопроєкту можна очікувати в листопаді, вважає народна депутатка «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. «Перелік питань для доопрацьовування – достатньо великий», – каже голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.