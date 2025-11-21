Президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатами «Слуги народа» и, в частности, обсудил так называемый «Миндичгейт». Однако успешной встречу назвать сложно. Уволить главу Офиса президента Андрея Ермака Зеленский отказался, как и перезапустить Кабмин. Собеседники среди депутатов после дискуссии с президентом делают вывод: политический кризис продолжается. Не исключают опрошенные должностные лица и «контратаки» в сторону НАБУ и САП. Смог ли Зеленский хотя бы смягчить эффект коррупционного скандала?

Встреча президента Владимира Зеленского с фракцией «Слуги народа» (СН) 20 ноября не принесла ни выхода из политического кризиса, спровоцированного «Миндичгейтом», ни увольнения главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, которое накануне требовала часть депутатов от монобольшинства.

Зеленский во время встречи анонсировал разработку плана стабилизации внутриполитической ситуации, который должен появиться в ближайшее время, говорит депутат от СН Никита Потураев, также находившийся на встрече.