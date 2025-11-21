Прослухати матеріал
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами «Слуги народу» й, зокрема, обговорив так званий «Міндічгейт». Однак успішною зустріч назвати складно. Звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака Зеленський відмовився, як і перезапустити Кабмін. Співрозмовники серед депутатів після дискусії з президентом роблять висновок: політична криза продовжується. Не виключають опитані посадовці і «контратаки» у бік НАБУ та САП. Чи зміг Зеленський хоча б пом'якшити ефект корупційного скандалу?
Зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією «Слуги народу» (СН) 20 листопада не принесла ані виходу з політичної кризи, спровокованої «Міндічгейтом», ані звільнення голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака, яке напередодні вимагала частина депутатів від монобільшоті.
Зеленський під час зустрічі анонсував розробку плану стабілізації внутрішньополітичної ситуації, який має з’явитись найближчим часом, каже депутат від СН Микита Потураєв, що також був на зустрічі.
