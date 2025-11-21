Президент Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами «Слуги народу» й, зокрема, обговорив так званий «Міндічгейт». Однак успішною зустріч назвати складно. Звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака Зеленський відмовився, як і перезапустити Кабмін. Співрозмовники серед депутатів після дискусії з президентом роблять висновок: політична криза продовжується. Не виключають опитані посадовці і «контратаки» у бік НАБУ та САП. Чи зміг Зеленський хоча б пом'якшити ефект корупційного скандалу?