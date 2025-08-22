PlayCity заблокировало семь Instagram-аккаунтов за систематическую рекламу онлайн-казино. Среди них – блогер с миллионной аудиторией Симбочка. Это уже второй этап блокировок: всего с начала августа Meta по запросу регулятора удалила 14 аккаунтов. Почему он пошел на столь жесткий шаг?

20 августа Instagram-страницу блогера Симбочки с более чем миллионом подписчиков закрыли за «мошенничество». На аккаунте систематически рекламировали казино в сторис – показывали «легкие выигрыши» и оставляли активные ссылки, что является прямым нарушением закона, говорится в сообщении PlayCity.

В таком же нарушение регулятор обвиняет и 13 других блогеров. Суммарно у пострадавших около 2 млн подписчиков.