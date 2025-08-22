Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:33 хвилин
PlayCity заблокувало сім Instagram-акаунтів за систематичну рекламу онлайн-казино. Серед них – блогерка з мільйонною авдиторією Сімбочка. Це вже другий етап блокувань: загалом від початку серпня Meta за запитом регулятора видалила 14 акаунтів. Чому він пішов на такий жорсткий крок?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
20 серпня Instagram-сторінку блогерки Сімбочки з білш ніж мільйоном підписників закрили за «шахрайство». На акаунті систематично рекламували казино у сторіс – показували «легкі виграші» й залишали активні посилання, що є прямим порушенням закону, йдеться у повідомленні PlayCity.
Таке саме порушення регулятор закидає 13 іншим блогерам. Сумарно «постраждалі» мають близько 2 млн підписників.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.