PlayCity заблокувало сім Instagram-акаунтів за систематичну рекламу онлайн-казино. Серед них – блогерка з мільйонною авдиторією Сімбочка. Це вже другий етап блокувань: загалом від початку серпня Meta за запитом регулятора видалила 14 акаунтів. Чому він пішов на такий жорсткий крок?

20 серпня Instagram-сторінку блогерки Сімбочки з білш ніж мільйоном підписників закрили за «шахрайство». На акаунті систематично рекламували казино у сторіс – показували «легкі виграші» й залишали активні посилання, що є прямим порушенням закону, йдеться у повідомленні PlayCity.

Таке саме порушення регулятор закидає 13 іншим блогерам. Сумарно «постраждалі» мають близько 2 млн підписників.