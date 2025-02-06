Кредиты в крипте с процентами в гривне. Сервис BitCapital маскировал под криптовалютой микрокредитный бизнес, говорят в НБУ. Что делать десяткам тысяч клиентов

Нацбанк признал деятельность онлайн-сервиса BitCapital незаконной: компания маскировала ссуды в гривне под кредиты в крипте. БЭБ и Нацполиция возбудили дела. Forbes Ukraine узнал подробности

НБУ 4 февраля сообщил о нелегальной схеме кредитования сервисом BitCapital. Компания маскировала гривневые ссуды под кредиты в криптовалюте Tether и обходила регулирование и проверки Нацбанка, говорят в регуляторе.

BitCapital работает по юрлицу, зарегистрированному в Великобритании, но до этого у компании была регистрация в Днепре. «Это средняя по размерам финкомпания, – объясняет начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук. – По предварительной оценке, с несколькими десятками тысяч клиентов». На сегодняшний день регулятор получил более 700 жалоб от пострадавших.