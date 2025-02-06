Кредити в крипті з відсотками в гривні. Сервіс BitCapital маскував під криптовалютою мікрокредитний бізнес, кажуть в НБУ. Що робити його клієнтам

Нацбанк визнав діяльність онлайн-сервісу BitCapital незаконною: компанія маскувала позики в гривні під кредити в крипті. БЕБ та Нацполіція порушили справи. Forbes Ukraine дізнався подробиці

НБУ 4 лютого повідомив про нелегальну схему кредитування сервісом BitCapital. Компанія маскувала гривневі позики під кредити у криптовалюті Tether і обходила регулювання та перевірки Нацбанку, кажуть у регуляторі.

BitCapital працює за юрособою, зареєстрованою у Великій Британії, але до цього компанія мала реєстрацію у Дніпрі. «Це середня за розмірами фінкомпанія, – пояснює начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук. – За попередньою оцінкою, з кількома десятками тисяч клієнтів». Станом на зараз регулятор отримав понад 700 скарг від постраждалих.