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Обложить налогами крипту. Минцифры и Нацкомиссия по ценным бумагам оспаривают право регулировать цифровые активы, закон могут принять в январе 2025-го. Чего ожидает бизнес

Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

Рада хоче ухвалити законопроєкт про оподаткування криптовалюти /Shutterstock

Рада хочет принять законопроект о налогообложении криптовалюты Фото Shutterstock

Законопроект о регулировании рынка криптовалют и других цифровых активов может быть принят в начале следующего года. Бизнес ожидает документа уже более четырех лет, а в 2024-м это требование к своему перечню добавил МВФ. Чем может завершиться длительный спор о формате регулирования криптовалют и других цифровых активов на украинском рынке?

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В этом году Украина оказалась на шестом месте в глобальном рейтинге из 150 стран по внедрению криптовалют, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. Рейтинг основан на анализе использования криптовалют среди населения стран мира. Однако регулирования криптовалюты в Украине до сих пор нет.

В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, которые должны урегулировать обращение виртуальных активов. Первый продвигает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР), второй – Министерство цифровой трансформации.

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