НБУ признал деятельность онлайн-сервиса BitCapital незаконной: компания маскировала выдачу кредитов под ссуды в крипте

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о нелегальной схеме кредитования, реализуемой онлайн-сервисом BitCapital, говорится в релизе регулятора . Компания маскировала гривневые ссуды под кредиты в криптовалюте Tether (USDT). Пострадали не менее 700 человек.

Ключевые факты

НБУ проанализировал работу онлайн-сервиса и установил, что компания декларировала выдачу ссуды в криптовалюте, а на самом деле выдала кредиты в гривне по завышенным процентам.

Таким образом, BitCapital уклонялась от выполнения требований украинского законодательства, говорится в релизе регулятора. Также для обхода финансового регулирования компания использовала юридическое лицо-нерезидента Golden Interest Group Limited, зарегистрированное за границей.

Среди ключевых нарушений регулятор выявил завышенные процентные ставки, сокрытие реальной стоимости кредита, непрозрачные условия договоров и нарушение законодательства о защите прав потребителей.

В Нацбанк поступило более 700 жалоб от клиентов BitCapital. Больше всего пострадали социально незащищенные граждане и военнослужащие, которым компания отказывала в предусмотренных законом льготах и ​​применяла жесткие методы взыскания долгов.

Регулятор счел деятельность BitCapital незаконной и может инициировать дальнейшие санкции.

Контекст

Онлайн-сервис BitCapital был зарегистрирован по юридическому лицу ПАО «ЗНИКИФ «БИТ КАПИТАЛ» в январе 2008-го в Днепре, по данным YouControl. Уполномоченное лицо – Анжелика Николаевна Паначева. Размер уставного капитала юридического лица составляет 200 700 000 ​​грн. Статус юридического лица прекращен в июле 2017 года.

Единственным законным платежным средством на территории Украины является гривна. Законодательство о виртуальных активах разрабатывается.

В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, которые должны урегулировать обращение виртуальных активов. Первый продвигает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР), второй – Министерство цифровой трансформации.

В первом квартале этого года в Раде хотят принять законопроект об урегулировании виртуальных активов. Главный вопрос, который должен решить будущий законопроект – налогообложение отрасли и определение органа, который будет ее регулировать.

Верховная Рада в ноябре 2023-го приняла закон, предусматривающий ограничение максимальной ставки по микрокредитам на уровне 1% в день.