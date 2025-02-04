НБУ признал деятельность онлайн-сервиса BitCapital незаконной: компания маскировала выдачу кредитов под ссуды в крипте

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о нелегальной схеме кредитования, реализуемой онлайн-сервисом BitCapital, говорится в релизе регулятора. Компания маскировала гривневые ссуды под кредиты в криптовалюте Tether (USDT). Пострадали не менее 700 человек.
Ключевые факты
- НБУ проанализировал работу онлайн-сервиса и установил, что компания декларировала выдачу ссуды в криптовалюте, а на самом деле выдала кредиты в гривне по завышенным процентам.
- Таким образом, BitCapital уклонялась от выполнения требований украинского законодательства, говорится в релизе регулятора. Также для обхода финансового регулирования компания использовала юридическое лицо-нерезидента Golden Interest Group Limited, зарегистрированное за границей.
- Среди ключевых нарушений регулятор выявил завышенные процентные ставки, сокрытие реальной стоимости кредита, непрозрачные условия договоров и нарушение законодательства о защите прав потребителей.
- В Нацбанк поступило более 700 жалоб от клиентов BitCapital. Больше всего пострадали социально незащищенные граждане и военнослужащие, которым компания отказывала в предусмотренных законом льготах и применяла жесткие методы взыскания долгов.
- Регулятор счел деятельность BitCapital незаконной и может инициировать дальнейшие санкции.
Контекст
Онлайн-сервис BitCapital был зарегистрирован по юридическому лицу ПАО «ЗНИКИФ «БИТ КАПИТАЛ» в январе 2008-го в Днепре, по данным YouControl. Уполномоченное лицо – Анжелика Николаевна Паначева. Размер уставного капитала юридического лица составляет 200 700 000 грн. Статус юридического лица прекращен в июле 2017 года.
Единственным законным платежным средством на территории Украины является гривна. Законодательство о виртуальных активах разрабатывается.
В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, которые должны урегулировать обращение виртуальных активов. Первый продвигает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР), второй – Министерство цифровой трансформации.
В первом квартале этого года в Раде хотят принять законопроект об урегулировании виртуальных активов. Главный вопрос, который должен решить будущий законопроект – налогообложение отрасли и определение органа, который будет ее регулировать.
Верховная Рада в ноябре 2023-го приняла закон, предусматривающий ограничение максимальной ставки по микрокредитам на уровне 1% в день.
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