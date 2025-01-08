Минус 10 000 клиентов ежемесячно и плюс в новых кредитах. Пять месяцев назад рынок «кредитов до зарплаты» получил ограничение ставок микрокредитования. Удовлетворен ли эффектом НБУ

Микрофинансовые организации увеличили объем выданных кредитов, но стремительно теряют клиентов. Инициированное Нацбанком и депутатами в прошлом году ограничение ставки микрокредитов до 1% в день существенно повлияло на рынок микрофинансовых услуг. Как именно?

«За последние два года около 10 брендов покинули рынок, то есть 15–20% игроков», – говорит соучредитель микрокредитных сервисов MyCredit и Click Credit Роман Катеринчик. В ноябре 2023-го Верховная Рада приняла законодательное ограничение ставок по микрокредитам на уровне 1% в день, инициированный НБУ. Соответствующий законопроект рассматривали более года, новые правила вступили в силу в августе 2024 года.

Основная цель ограничений – прекращение практик «хищнического кредитования» среди микрофинансовых учреждений. «Закон направлен на систематическое оздоровление рынка, а не на его разрушение», – говорится в ответе пресс-службы регулятора на запрос Forbes.