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Переводы за границу, деньги фрилансеров и молодежь, которая любит monobank. Кому в Украине следует опасаться Revolut? Три потенциальные цели британцев

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Дария Дзысюк
Дария Дзысюк
Forbes

4 хв читання

Revolut /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Британский финтех Revolut в Украине Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Как может изменить финансовый сектор Украины приход Revolut и с кем, прежде всего, будет конкурировать британский необанк с оценкой в ​​$45 млрд?

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«Приложения и продуктовые линии украинских банков очень конкурентны, – говорит СЕО Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний УАФИК и член наблюдательного совета Sense Bank Ростислав Дюк, отвечая на вопросы об эффекте для украинского рынка от прихода Revolut. – Влияние не будет значительным».

В декабре 2024 года британский финтех начал бета-тестирование в Украине. В листе ожидания зарегистрировались около 260 000 пользователей, рассказал в интервью Forbes Ukraine в феврале руководитель запусков новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук. Например, в Индии и Мексике, где одновременно проходило бета-тестирование, было на 20% заинтересованных пользователей меньше, несмотря на гораздо более крупные рынки, добавил Стрельчук. 11 февраля Revolut официально приступил к работе в Украине.

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