Переводы за границу, деньги фрилансеров и молодежь, которая любит monobank. Кому в Украине следует опасаться Revolut? Три потенциальные цели британцев

Как может изменить финансовый сектор Украины приход Revolut и с кем, прежде всего, будет конкурировать британский необанк с оценкой в ​​$45 млрд?

«Приложения и продуктовые линии украинских банков очень конкурентны, – говорит СЕО Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний УАФИК и член наблюдательного совета Sense Bank Ростислав Дюк, отвечая на вопросы об эффекте для украинского рынка от прихода Revolut. – Влияние не будет значительным».

В декабре 2024 года британский финтех начал бета-тестирование в Украине. В листе ожидания зарегистрировались около 260 000 пользователей, рассказал в интервью Forbes Ukraine в феврале руководитель запусков новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук. Например, в Индии и Мексике, где одновременно проходило бета-тестирование, было на 20% заинтересованных пользователей меньше, несмотря на гораздо более крупные рынки, добавил Стрельчук. 11 февраля Revolut официально приступил к работе в Украине.