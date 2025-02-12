Валютные переводы без ограничений и инвестиции в крипту. Revolut рассказал о доступных функциях в Украине

Британская финтех-компания Revolut объявила о расширении списка услуг в Украине. Теперь украинцы могут открыть европейский счет Revolut, делать неограниченные валютные переводы и купить криптовалюты и ценные металлы. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал руководитель запуска новых рынков Дмитрий Стрельчук.

Подробности

Среди доступных функций: открытие счета в европейском банке и возможность заказать специальную дебетовую карту Clear Sky. Карта – мультивалютная, из более чем 30 валют.

Для украинцев выпуск этой карты – бесплатный, с возможностью доставки в Украину Новой Почтой. Другие пользователи могут получить карту, перечислив пожертвование в размере не менее £5 (или эквивалент) Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Все валютные переводы между пользователями Revolut – мгновенные без комиссий и ограничений из и в Украину или в другие страны. Также доступны SEPA- и SWIFT-платежи .

из и в Украину или в другие страны. Также доступны и . «У Revolut нет лимитов, которые есть в Украине, ведь это европейский банковский счет, – рассказал Стрельчук. – Лимиты могут сработать на стороне украинских банков».

Доступна специальная карта для детей, позволяющая родителям менеджерить их расходы.

Есть возможность инвестировать в криптовалюту. В приложении доступно около 220 токенов. Можно также продавать и покупать ценные металлы – золото, платину, серебро.

Контекст

В марте 2022 года банковские карты Revolut смогли открыть украинцы, находящиеся за границей.

В декабре 2024-го в приложении компании появился украинский язык, а через несколько недель компания представила бета-версию приложения для ограниченной группы пользователей.

Среди доступных функций бета-версии: переводы между счетами Revolut и валютными картами других банков, инвестиции в криптовалюту и ценные металлы, консьерж-сервис, в котором можно забронировать отель или тур, а также одноразовая карта для безопасных покупок в интернете. Также в бета-версии доступны три вида карт: виртуальная, физическая и одноразовая. 11 февраля Revolut объявил о запуске в Украине.