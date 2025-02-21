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Перекази за кордон, гроші фрилансерів та молодь, яка любить monobank. Кому в Україні варто остерігатися Revolut? Три потенційні цілі британців

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

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Revolut /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Британський фінтех Revolut в Україні Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Як може змінити фінансовий сектор України прихід Revolut та з ким перш за все конкуруватиме британський необанк з оцінкою у $45 млрд?

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«Застосунки і продуктові лінії українських банків дуже конкурентні, – каже СЕО Української асоціації фінтех та інноваційних компаній УАФІК та член наглядової ради Sense Bank Ростислав Дюк, відповідаючи на питання про ефект для українського ринку від приходу Revolut. – Вплив не буде значним».

У грудні 2024 року британський фінтех розпочав бета-тестування в Україні. У листі очікування зареєструвалися близько 260 000 користувачів, розповів у інтерв’ю Forbes Ukraine у лютому керівник запусків нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук. Наприклад, в Індії та Мексиці, де одночасно проходило бета-тестування, було на 20% зацікавлених користувачів менше, попри значно більші ринки, додав Стрельчук. 11 лютого Revolut офіційно розпочав роботу в Україні.

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