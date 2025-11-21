Аналитический отдел Forbes Ukraine изучил отчетность крупнейших компаний за третий квартал. О чем свидетельствуют показатели бизнеса по ситуации на рынке труда?

Тенденции первой половины года на рынке труда в третьем квартале только усилились: увольняют все больше работников, а прирост зарплат в дальнейшем замедляется.

Аналитический отдел Forbes Ukraine исследовал финансовую отчетность около 2000 крупнейших компаний с помощью сервиса YouControl.