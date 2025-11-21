Підписка від 25 грн
Які компанії найбільше скорочують персонал, а де найшвидше зростають зарплати? Чотири висновки для ринку праці з аналізу звітності 2000 компаній

Олександр Мануілов
Forbes

2 хв читання

Аналітичний відділ Forbes Ukraine вивчив звітність найбільших компаній за третій квартал. Про що свідчать показники бізнесу щодо ситуації на ринку праці?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Тенденції першої половини року на ринку праці в третьому кварталі тільки посилилися: звільняють дедалі більше працівників, а приріст зарплат надалі сповільнюється. 

Аналітичний відділ Forbes Ukraine дослідив фінансову звітність близько 2000 найбільших компаній за допомогою сервісу YouControl.

