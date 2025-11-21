Прослухати матеріал
Аналітичний відділ Forbes Ukraine вивчив звітність найбільших компаній за третій квартал. Про що свідчать показники бізнесу щодо ситуації на ринку праці?
Тенденції першої половини року на ринку праці в третьому кварталі тільки посилилися: звільняють дедалі більше працівників, а приріст зарплат надалі сповільнюється.
Аналітичний відділ Forbes Ukraine дослідив фінансову звітність близько 2000 найбільших компаній за допомогою сервісу YouControl.
