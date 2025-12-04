Прослухати матеріал
Нацбанк признал РВС Банк экс-нардепа Руслана Демчака неплатежеспособным 4 ноября, и уже через шесть дней Фонд гарантирования вкладов выставил его на продажу. Сейчас его готовы купить два украинских банка и эстонский финтех. Имя четвертого инвестора узнать не удалось. Конкурс, который должен был закончиться второго декабря, продлили, сообщили в пресс-службе Фонда, однако на момент публикации материала сроки не назвали. Кто в списке претендентов и что их привлекло в банке?
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 10 ноября начал открытый конкурс на вывод его с рынка. Это продажа части активов банка, которые заинтересуют инвесторов.
Конкурс должен был закончиться 28 ноября, однако за день до завершения срок подачи предложений инвесторами продлили до 2 декабря включительно. «Это дополнительное время для банков и инвесторов принять решение и сформировать конкурсное предложение», – говорится в релизе Фонда. Заявки на допуск к участию в открытом конкурсе подали четыре заинтересованных лица.
