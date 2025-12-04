Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:08 хвилин
Нацбанк визнав РВС Банк екснардепа Руслана Демчака неплатоспроможним 4 листопада, і вже за шість днів Фонд гарантування вкладів виставив його на продаж. Наразі його готові купити два українські банки та естонський фінтех. Імʼя четвертого інвестора дізнатися не вдалося. Конкурс, який мав закінчитися другого грудня, продовжили, повідомили у пресслужбі Фонду, проте на момент публікації матеріалу терміни не назвали. Хто у списку претендентів та що їх привабило у банку?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 10 листопада розпочав відкритий конкурс на виведення його з ринку. Це продаж частини активів банку, які зацікавлять інвесторів.
Конкурс мав закінчитися 28 листопада, проте за день до завершення термін подання пропозицій інвесторами продовжили до 2 грудня включно. «Це додатковий час для банків та інвесторів прийняти рішення та сформувати конкурсну пропозицію», – йдеться в релізі Фонду. Заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі подали чотири зацікавлені особи.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.