Нацбанк визнав РВС Банк екснардепа Руслана Демчака неплатоспроможним 4 листопада, і вже за шість днів Фонд гарантування вкладів виставив його на продаж. Наразі його готові купити два українські банки та естонський фінтех. Імʼя четвертого інвестора дізнатися не вдалося. Конкурс, який мав закінчитися другого грудня, продовжили, повідомили у пресслужбі Фонду, проте на момент публікації матеріалу терміни не назвали. Хто у списку претендентів та що їх привабило у банку?