В Киеве – падение на 90% за три года. Застройщики не спешат получать разрешения на новое строительство жилья. Вырастут ли цены?

Украинские застройщики в 2024 году ввели в эксплуатацию на 25% больше квартир, чем в 2023 году. Получать новые разрешения на строительство они не спешат. Угрожает ли это дефицитом жилья?
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Три года подряд рынок жилья развивается за счет старых проектов. «Застройщики преимущественно достраивали жилые комплексы, начатые еще до начала полномасштабного вторжения», – говорит управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.
На первый взгляд кажется, что дела обстоят хорошо: в 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию почти 83 000 квартир – на четверть больше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Госстата. Но до уровня 2021 еще далеко – отставание почти 30%.
С новыми проектами ситуация гораздо хуже. В 2024-м застройщики получили разрешения на строительство более 40 000 квартир в 14 областях и Киеве, данные о которых обнародовал Госстат. Сравнение с довоенным временем не будет точным – база другая: в 2021 году таких разрешений было около 144 000 в 21 области и Киеве, по данным Госстата.
Однако общую картину можно проследить на примерах. Среди регионов наибольшее сокращение в Одесской области (-95,4%), Киеве (-91,1%) и Тернопольской области (-84,5%). В Киевской области тоже существенный спад – 77%, по данным M4U.
Что это значит для потребителей?
Нет спроса и денег
До 2022 года рынок жилья стремительно рос – разрешения и продажи с 2014-го увеличивались ежегодно, говорит СЕО компании «Риэл» Ростислав Мельник. В 2021-м рынок был на пике, вспоминает он.
Тогда в Украине застройщики приступили к строительству почти 430 комплексов, говорит Насиковский. В 2024-м количество новых строек в Украине упало почти в три раза – до 145, по его данным. «Половина из новых комплексов, которые начали строить в 2024-м, пришлась на Львовскую область», – говорит Насиковский.
Причины – война и сопутствующие факторы: падение продаж квартир, нехватка строителей. Сейчас застройщики продают 35–50% от довоенных объемов, по подсчетам DIM.
Такие показатели лишь у некоторых компаний-лидеров, отмечает коммерческий директор «Интергал-Буд» Анна Лаевская. «Спрос сегодня – всего 17–20% от довоенного уровня», – говорит она.
Только три области смогли нарастить объемы выдачи разрешений на строительство по сравнению с довоенным 2021 годом. В Винницкой области рост составил 85,5%, в Ивано-Франковской – 48,4%, в Закарпатской – 30,3%, подсчитали в компании M4U на основе данных Госстата.
К чему приведет уменьшение разрешений в других регионах?
Мало жилья – выше цена
Из-за снижения количества выданных разрешений количество жилья на первичном рынке упадет, особенно в крупных городах, прогнозирует Насиковский из DIM.
Но и здесь не все так просто. Статистику следует трактовать осторожно, говорит СЕО львовской компании Avalon Роман Давымука. Получение разрешений и информация о начале работ не означает старт строительства, отмечает он. К примеру, в портфеле Avalon есть около 2500 квартир с полученными разрешениями в течение 2017–2023 годов, но запускать эти проекты в 2025-м компания не планирует.
Поднимутся ли цены из-за дефицита жилья? Сам по себе этот фактор не станет причиной удорожания. «Цены пойдут вверх, когда вырастет спрос», – говорит Мельник. Он ожидает оживления только после завершения боевых действий, когда на рынок вернутся те, кто отложил покупку или кто вернется из-за границы.
Впрочем, в отдельных городах подорожание жилья уже заметно. С начала 2025 года средняя стоимость квадратного метра в валюте больше выросла в Одессе (14%), Житомире (10%) и Хмельницком (7%), по данным ЛУН. На май самые дорогие квартиры – во Львове со средней ценой $1320 за кв. м, самые дешевые – в Запорожье с $610 за кв. м, свидетельствуют данные ЛУН.
Срабатывают другие факторы, толкающие цены вверх даже при низком спросе, – подорожание стройматериалов, увеличение заработных плат строителей и новое налоговое законодательство, объясняет Насиковский.
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