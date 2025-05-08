В Киеве – падение на 90% за три года. Застройщики не спешат получать разрешения на новое строительство жилья. Вырастут ли цены?

Украинские застройщики в 2024 году ввели в эксплуатацию на 25% больше квартир, чем в 2023 году. Получать новые разрешения на строительство они не спешат. Угрожает ли это дефицитом жилья?

Три года подряд рынок жилья развивается за счет старых проектов. «Застройщики преимущественно достраивали жилые комплексы, начатые еще до начала полномасштабного вторжения», – говорит управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

На первый взгляд кажется, что дела обстоят хорошо: в 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию почти 83 000 квартир – на четверть больше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Госстата. Но до уровня 2021 еще далеко – отставание почти 30%.

С новыми проектами ситуация гораздо хуже. В 2024-м застройщики получили разрешения на строительство более 40 000 квартир в 14 областях и Киеве, данные о которых обнародовал Госстат. Сравнение с довоенным временем не будет точным – база другая: в 2021 году таких разрешений было около 144 000 в 21 области и Киеве, по данным Госстата.

Однако общую картину можно проследить на примерах. Среди регионов наибольшее сокращение в Одесской области (-95,4%), Киеве (-91,1%) и Тернопольской области (-84,5%). В Киевской области тоже существенный спад – 77%, по данным M4U.

Что это значит для потребителей?

Количество квартир, на которые выданы разрешения и получено уведомление о начале строительства в 2024 году Фото инфографика Анастасия Решетник

Нет спроса и денег

До 2022 года рынок жилья стремительно рос – разрешения и продажи с 2014-го увеличивались ежегодно, говорит СЕО компании «Риэл» Ростислав Мельник. В 2021-м рынок был на пике, вспоминает он.

Тогда в Украине застройщики приступили к строительству почти 430 комплексов, говорит Насиковский. В 2024-м количество новых строек в Украине упало почти в три раза – до 145, по его данным. «Половина из новых комплексов, которые начали строить в 2024-м, пришлась на Львовскую область», – говорит Насиковский.

Причины – война и сопутствующие факторы: падение продаж квартир, нехватка строителей. Сейчас застройщики продают 35–50% от довоенных объемов, по подсчетам DIM.

Такие показатели лишь у некоторых компаний-лидеров, отмечает коммерческий директор «Интергал-Буд» Анна Лаевская. «Спрос сегодня – всего 17–20% от довоенного уровня», – говорит она.

Только три области смогли нарастить объемы выдачи разрешений на строительство по сравнению с довоенным 2021 годом. В Винницкой области рост составил 85,5%, в Ивано-Франковской – 48,4%, в Закарпатской – 30,3%, подсчитали в компании M4U на основе данных Госстата.

К чему приведет уменьшение разрешений в других регионах?

Сколько квартир введено в эксплуатацию в 2024 году Фото инфографика Анастасия Решетник

Мало жилья – выше цена

Из-за снижения количества выданных разрешений количество жилья на первичном рынке упадет, особенно в крупных городах, прогнозирует Насиковский из DIM.

Но и здесь не все так просто. Статистику следует трактовать осторожно, говорит СЕО львовской компании Avalon Роман Давымука. Получение разрешений и информация о начале работ не означает старт строительства, отмечает он. К примеру, в портфеле Avalon есть около 2500 квартир с полученными разрешениями в течение 2017–2023 годов, но запускать эти проекты в 2025-м компания не планирует.

Поднимутся ли цены из-за дефицита жилья? Сам по себе этот фактор не станет причиной удорожания. «Цены пойдут вверх, когда вырастет спрос», – говорит Мельник. Он ожидает оживления только после завершения боевых действий, когда на рынок вернутся те, кто отложил покупку или кто вернется из-за границы.

Впрочем, в отдельных городах подорожание жилья уже заметно. С начала 2025 года средняя стоимость квадратного метра в валюте больше выросла в Одессе (14%), Житомире (10%) и Хмельницком (7%), по данным ЛУН. На май самые дорогие квартиры – во Львове со средней ценой $1320 за кв. м, самые дешевые – в Запорожье с $610 за кв. м, свидетельствуют данные ЛУН.

Срабатывают другие факторы, толкающие цены вверх даже при низком спросе, – подорожание стройматериалов, увеличение заработных плат строителей и новое налоговое законодательство, объясняет Насиковский.