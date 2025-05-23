«У криптовалют должен быть правовой статус». Депутаты готовят законопроект о крипторезерве. Нужен ли он рынку, работающему без регуляции

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После блокирования законопроекта о легализации криптовалют в Верховной Раде работают над созданием крипторезерва – государственного запаса цифровых активов. Поможет ли это рынку, с которого уходит уже вторая компания за полгода?
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