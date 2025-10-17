Автомобиль как инвестиционный инструмент приносит доходность 10% годовых в долларах и выше. На рынке есть ряд моделей – от самостоятельного поиска арендатора авто до полностью пассивной инвестиции через управляющую компанию. Как это работает с доходными автомобилями? Кто покрывает риски и как окупаются такие вложения? Разбор Forbes Ukraine

Инвестор и преподаватель Школы Последнего капиталиста Александр Вакульчик никогда не видел Hyundai Sonata, который он приобрел как инвест-актив в 2021 году. Автомобилем занималась управляющая компания, сразу отдав его в аренду под выкуп водителю такси.

Ниша доходных авто накануне большой войны набирала обороты. Одни инвесторы предпочитали опцию самостоятельного поиска водителя под аренду, других, как Вакульчика, интересовала пассивная инвестиция с хорошей доходностью и приемлемыми рисками. Доходность такой инвестиции составляла тогда 20% в валюте на остаток, а вложенная сумма должна была вернуться через два года тремя траншами, вспоминает Вакульчик.