Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

От 10% годовых на Hyundai или Volkswagen. Как бюджетные авто дают двузначную доходность в долларах и каковы риски? Разбор Forbes Ukraine

Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes

5 хв читання

Інвестиції в дохідні авто /Shutterstock

Инвестиционные авто могут приносить доход 10-16% годовых в долларах Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:08

Автомобиль как инвестиционный инструмент приносит доходность 10% годовых в долларах и выше. На рынке есть ряд моделей – от самостоятельного поиска арендатора авто до полностью пассивной инвестиции через управляющую компанию. Как это работает с доходными автомобилями? Кто покрывает риски и как окупаются такие вложения? Разбор Forbes Ukraine

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Инвестор и преподаватель Школы Последнего капиталиста Александр Вакульчик никогда не видел Hyundai Sonata, который он приобрел как инвест-актив в 2021 году. Автомобилем занималась управляющая компания, сразу отдав его в аренду под выкуп водителю такси.

Ниша доходных авто накануне большой войны набирала обороты. Одни инвесторы предпочитали опцию самостоятельного поиска водителя под аренду, других, как Вакульчика, интересовала пассивная инвестиция с хорошей доходностью и приемлемыми рисками. Доходность такой инвестиции составляла тогда 20% в валюте на остаток, а вложенная сумма должна была вернуться через два года тремя траншами, вспоминает Вакульчик.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні