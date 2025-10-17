Автомобіль як інвестиційний інструмент приносить дохідність 10% річних у доларах і вище. На ринку є низка моделей – від самостійного пошуку орендаря авто до повністю пасивної інвестиції через управляючу компанію. Як це працює з дохідними автомобілями? Хто покриває ризики та як окуповуються такі вкладення? Розбір Forbes Ukraine

Інвестор та викладач Школи Останнього капіталіста Олександр Вакульчик ніколи не бачив Hyundai Sonata, який він придбав як інвестактив у 2021 році. Автівкою опікувалась управляюча компанія, одразу віддавши її в оренду під викуп водієві таксі.

НІша дохідних авто напередодні великої війни набирала обертів. Одні інвестори віддавали перевагу опції самостійного пошуку водія під оренду, інших, як Вакульчика, цікавила пасивна інвестиція з хорошою дохідністю і прийнятними ризиками. Дохідність такої інвестиції складала тоді 20% у валюті на залишок, а вкладена сума мала повернутися за два роки трьома траншами, згадує Вакульчик.