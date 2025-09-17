Правительство одобрило проект бюджета на 2026 год. Он не слишком отличается от бюджета этого года – более половины расходов идет на оборону, а невоенные расходы закрывает внешняя помощь. Однако есть ряд новых пунктов, к примеру, чекап состояния здоровья людей от 40 лет и ожидаемый уровень детенизации на таможне. Forbes разобрал наиболее интересные статьи из проекта бюджета-2026.

Больше половины средств на безопасность и оборону с расчетом, что война продлится весь следующий год – одобренный правительством проект госбюджета на 2026 год не слишком отличается от бюджета нынешнего года. Все необоронные расходы – почти 2 трлн грн – власти рассчитывают закрыть посредством внешнего финансирования.

Есть и определенные изменения и нововведения, например 4,4 млрд грн на ипотеку для переселенцев, 10 млрд на введение скрининга состояния здоровья людей от 40 лет и выплата 50 000 грн при рождении ребенка.