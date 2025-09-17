Підписка від 49 грн
Від акцизу на Coca-Cola до зарплат вчителям. Що нового зʼявилось в проєкті бюджету на 2026 рік? П'ять пунктів

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

Від акцизу на Coca-Cola до зарплат вчителям. Що нового зʼявилось в проєкті бюджету на 2026 рік? П'ять пунктів /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Уряд схвалив проєкт бюджету на 2026 рік. Він не дуже відрізняється від бюджету цього року – понад половина витрат іде на оборону, а невійськові видатки закриває зовнішня допомога. Однак є низка нових пунктів, як-от «чек-ап» стану здоровʼя людей від 40 років та очікуваний рівень детінізації на «митниці». Forbes розібрав найцікавіші статті з проєкту бюджету-2026.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Понад половина коштів на безпеку і борону з розрахунком, що війна триватиме увесь наступний рік – схвалений урядом проєкт держбюджету на 2026 рік не надто відрізняється від бюджету поточного року. Усі необоронні видатки – близько 2 трлн грн – влада розраховує закрити зовнішнім фінансуванням.

Є й певні зміни та нововведення, як-от 4,4 млрд грн на іпотеку для переселенців, 10 млрд на запровадження скринінгу стану здоров’я людей від 40 років та виплата 50 000 грн при народженні дитини. 

