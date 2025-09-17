Уряд схвалив проєкт бюджету на 2026 рік. Він не дуже відрізняється від бюджету цього року – понад половина витрат іде на оборону, а невійськові видатки закриває зовнішня допомога. Однак є низка нових пунктів, як-от «чек-ап» стану здоровʼя людей від 40 років та очікуваний рівень детінізації на «митниці». Forbes розібрав найцікавіші статті з проєкту бюджету-2026.

Понад половина коштів на безпеку і борону з розрахунком, що війна триватиме увесь наступний рік – схвалений урядом проєкт держбюджету на 2026 рік не надто відрізняється від бюджету поточного року. Усі необоронні видатки – близько 2 трлн грн – влада розраховує закрити зовнішнім фінансуванням.

Є й певні зміни та нововведення, як-от 4,4 млрд грн на іпотеку для переселенців, 10 млрд на запровадження скринінгу стану здоров’я людей від 40 років та виплата 50 000 грн при народженні дитини.