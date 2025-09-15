Кабмин согласовал проект государственного бюджета на 2026 год на заседании 15 сентября, сообщает пресс-служба Министерства финансов. Документ предполагает почти 5 трлн грн расходов, 40% из которых Украина рассчитывает привлечь через иностранных партнеров. Подробности очередного бюджета военного времени.

Доходы и расходы. Своими силами Минфин (без учета трансфертов, грантов в помощи международных партнеров) рассчитывает собрать в бюджет почти 3 трлн грн доходов – 2826 млрд грн. Это на 446,8 млрд больше ожиданий этого года. Самые крупные статьи доходов:

НДС с ввезенных на таможенную территорию товаров – 683,6 млрд грн (+89,8);

НДФЛ и военный сбор – 575,6 млрд (+93,6);

НДС с произведенных в Украине товаров – 393,4 млрд (+75,4);

налог на прибыль предприятий – 291 млрд (+11,9);

акциз с ввезенных в Украину товаров – 167,3 млрд (+6,7);

акциз с производимых в Украине товаров – 161,6 млрд (+26,7).

Расходы бюджета правительство запланировало на уровне 4,8 трлн грн, что на 415 млрд больше расходов бюджета-2025. Самая крупная статья расходов – безопасность и оборона, на которые планируется выделить 2,8 трлн.

В данной категории две крупнейшие статьи расходов – оплата труда с начислениями (1266,5 млрд), то есть в основном зарплата военных, а также вооружение и военная техника (722,6 млрд). Эти статьи практически не изменятся по сравнению с бюджетом 2025 года – +2,7 млрд и +20 млрд грн соответственно. Однако, как показывает практика, в середине года парламент увеличивает расходы на армию еще на сотни миллиардов гривен.

Социальная сфера, образование и медицина. Расходы на «социалку» составят 1264,5 млрд грн, что на 159 млрд больше показателя 2025-го. Основные статьи:

пенсионное обеспечение – 1027 млрд грн;

социальные программы и выплаты – 214,8 млрд;

фонд безработицы – 21,6 млрд.

Сфера образования будет профинансирована в 2026 году на 265,4 млрд грн. Наибольшие расходы – на оплату труда в системе образования (183,9 млрд грн). Для новой статьи расходов – повышения зарплаты педработникам на 50% – потребуется 53,8 млрд грн из бюджета. Остальные статьи:

публичные инвестиционные проекты (укрытия, автобусы, пищеблоки, НУШ и т.п.) – 15 млрд грн;

расширение реформы питания школьников – 14,4 млрд;

повышение академических стипендий – 6,6 млрд;

учебники – 2,1 млрд.

На здравоохранение в проекте бюджета предусмотрено 258 млрд грн. Из них 191,6 млрд пойдет на программу медицинских гарантов, а именно:

лечение, в частности военных, реабилитация, лечение тяжелых травм и т.п. – 141,9 млрд грн;

зарплата врачей первичной и экстренной медицинской помощи – 41 млрд;

бесплатные лекарства для граждан – 8,7 млрд.

Еще 15 млрд грн предусмотрено на централизованную закупку лекарств, а 10 млрд – на новую идею скрининга состояния здоровья граждан в возрасте 40+. Еще 18,6 млрд – публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения (материнство, реабилитация, психиатрическая помощь).

Дефицит бюджета в 1,9 трлн Минфин рассчитывает покрывать в основном средствами партнеров. Правительство планирует привлечь у доноров 2124,9 млрд грн, что по заложенному в бюджет курсу 45,7 грн/$ составляет примерно $46,5 млрд. Это почти на $10 млрд больше ожиданий Нацбанка.

На внутреннем долговом рынке Минфин планирует больше погасить долгов в 2026-м, чем привлечь. В проекте бюджета предусмотрено 419,6 млрд грн привлечения и 524,4 млрд погашений.

Макропрогноз. В бюджете также есть макроэкономический прогноз правительства на следующий год. Он предполагает рост ВВП на 2,4%, инфляцию 9,9% к концу года, среднегодовой курс 45,7 грн/$. Минимальная зарплата вырастет в следующем году до 8647 грн, среднюю правительство прогнозирует на уровне 30 032 грн.

Показатель курса гривни – предположение, поскольку правительство не влияет на него, однако Минфин должен иметь определенный показатель для своих расчетов. Указанный курс не значит, что он будет таким на самом деле. Например, на 2025-й правительство закладывало среднегодовой курс 42,4 грн/$, тогда как в реальности он составляет сейчас 41,6. Чтобы выйти на ожидания правительства, в октябре-декабре курс должен быть примерно 44,8 грн/$, однако НБУ пока демонстрирует намерение держать гривню без подобных ослаблений.

Демографическое развитие, ВПЛ и ветераны. Суммарно на эти направления заложено 114,6 млрд грн. Поддержка демографического развития – новая статья расходов в объеме 24,5 млрд грн. Из них:

на дородовую поддержку – 1,1 млрд грн;

на послеродовую поддержку – 13,3 млрд грн;

поддержка матери с ребенком от 1 до 3 лет – 8,9 млрд грн;

поддержка детей школьного возраста – 1,2 млрд грн.

Для поддержки ВПЛ запланировано 72,2 млрд грн, из них на помощь с проживанием – 39,6 млрд грн. Остальные наибольшие статьи:

покрытие первого взноса и процентов в «єОселі» – 4,4 млрд грн;

компенсация поврежденного жилья в рамках «єВідновлення» – 4 млрд грн;

компенсация уничтоженного жилья НОМЕ – 2,5 млрд грн.

На 6,1 млрд грн больше, чем в 2025-м, правительство запланировало на поддержку ветеранов – 17,9 млрд грн. Из этой суммы:

на компенсацию покупки жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп – 5,7 млрд грн;

на психологическую поддержку, профессиональную адаптацию, проекты поддержки и единовременную денежную помощь – 4 млрд грн;

строительство и содержание национального мемориального кладбища – 4 млрд грн.

Поддержка бизнесменов и общественные инвестиции. В 2026 году Минфин предлагает выделить на программы поддержки экономики и бизнеса 41,5 млрд грн, что на 5 млрд грн превышает бюджет-2025. В частности:

Фонд развития предпринимательства («Доступные кредиты 5-7-9%») – 18 млрд грн;

«Укрфинжилье» («єОселя») – 15,8 млрд грн;

гранты, индустриальные парки, инвестируемые и нацкешбэк – 4,8 млрд грн;

Фонд декарбонизации и энергетической трансформации – 1,9 млрд грн;

Фонд энергоэффективности – 0,6 млрд грн.

Для поддержки аграриев планируется выделить 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн):

дотация на 1 га для прифронтовых территорий, мелиоративные системы, страхование продукции – 9,5 млрд грн;

поддержка фермеров – 2,6 млрд грн;

гуманитарное разминирование – 1 млрд грн.

Финансирование Фонда развития инноваций предлагается увеличить на 0,2 млрд грн, до 7,4 млрд грн.

Минфин на 1 млрд грн сократил финансирование проектов публичных инвестиций – до 102,9 млрд грн. Львиная доля будет направлена ​​на транспортную инфраструктуру – 37,1 млрд грн, 24,3 млрд грн – на модернизацию медицинских и социальных учреждений. Еще 15 млрд грн и 12,7 млрд грн планируется выделить на проекты в образовательном и энергетическом секторах соответственно.