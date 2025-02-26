Расходы выросли вдвое, а на горючее – втрое. Forbes Ukraine получил данные ПриватБанка о платежах клиентов. Как изменились приоритеты за время войны

Как полномасштабное вторжение изменило потребительские привычки украинцев? Forbes Ukraine получил данные ПриватБанка об объемах платежей по семи направлениям. За время войны почти все они выросли вдвое. Значит ли это, что экономика восстанавливается и на какие направления украинцы активнее тратят средства?

Расходы клиентов ПриватБанка выросли за время войны более чем в два раза – с 470 млрд грн в 2021 году до 1,06 трлн грн в 2024-м, свидетельствуют данные самого крупного банка Украины с более чем 19,2 млн активных клиентов, предоставленные Forbes Ukraine его пресс-службой.

Потребительские привычки украинцев при этом остались практически без изменений. О чем это говорит? Первый вывод – сказалось влияние инфляции, которая составила 45% за три года. Второй – в то же время рост зарплат в стране отвечает темпам повышения цен, говорят опрошенные экономисты.