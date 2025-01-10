Литр бензина А-95 – выше 60 грн уже до конца января. Рост акцизов и подорожание нефти толкают цены на АЗС вверх. На чем они остановятся?

Цены на бензин, автогаз и дизтопливо в начале года выросли кое-где на 1,5 грн/л, и это не предел. Когда стоимость бензина пересечет психологическую отметку в 60 грн, как формируется цена на топливо и когда остановится рост?

С начала года самые крупные и самые дорогие украинские сети АЗС – ОККО, WOG и SOCAR – подняли цены на бензин А-95 на 1,7%, до 58,99 грн/л, по данным на 9 января. Другие не стояли в стороне. Наибольший рост UPG – на 2,8%, до 55,4 грн/л. В среднем цена бензина с начала года выросла на 0,73%, до 56 грн/л. Автогаз подорожал на 2,1%, до 36,1 грн/л, дизтопливо – на 1,5%, до 53,54 грн/л, согласно данным Минфина.

Почему растут цены? «Сразу наложилось два фактора: рост цен на нефть и увеличение акцизов», – объясняет топ-менеджер одной из крупных сетей АЗС, согласившийся говорить на условиях анонимности.