Витрати зросли удвічі, а на пальне – втричі. Forbes Ukraine отримав дані ПриватБанку про платежі клієнтів. Як змінилися пріоритети за час війни  

Як повномасштабне вторгнення змінило споживчі звички українців? Forbes Ukraine отримав дані ПриватБанку про обсяги платежів за сімома напрямками. За час війни майже всі вони зросли вдвічі. Чи означає це, що економіка відновлюється, та на які напрямки українці активніше витрачають кошти?

Витрати клієнтів ПриватБанку зросли за час війни більш ніж у два рази – з 470 млрд грн у 2021 році до 1,06 трлн грн у 2024-му, свідчать дані найбільшого банку України з понад 19,2 млн активних клієнтів, надані Forbes Ukraine його пресслужбою.

Споживчі звички українців при цьому залишилися практично без змін. Про що це свідчить? Перший висновок – дався взнаки вплив інфляції, яка склала 45% за три роки. Другий – водночас зростання зарплат у країні відповідає темпам підвищення цін, кажуть опитані економісти.