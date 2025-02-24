Деолигархизация, налоги и значительное усиление государства. Что изменилось в экономике и бизнесе страны за время большой войны. Пять трендов

Как изменились правила игры и экономические условия для бизнеса за три года войны? Forbes Ukraine собрал пять ключевых отличий от довоенного 2021-го

За три года войны активы государства существенно выросли благодаря национализации российского бизнеса, а также «временному» отчуждению активов украинских бизнесменов.

Остальные бизнесы также ощутили давление. Количество дел, открытых против бизнеса, возросло почти вдвое. В центре внимания государства – большинство традиционных участников топ-10 списков самых богатых Forbes Ukraine довоенных лет.