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Деолигархизация, налоги и значительное усиление государства. Что изменилось в экономике и бизнесе страны за время большой войны. Пять трендов

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

6 хв читання

Війна, держава, бізнес /коллаж Анастасия Левицкая

Что изменилось за три года войны в экономике и бизнесе страны Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Как изменились правила игры и экономические условия для бизнеса за три года войны? Forbes Ukraine собрал пять ключевых отличий от довоенного 2021-го

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За три года войны активы государства существенно выросли благодаря национализации российского бизнеса, а также «временному» отчуждению активов украинских бизнесменов.

Остальные бизнесы также ощутили давление. Количество дел, открытых против бизнеса, возросло почти вдвое. В центре внимания государства – большинство традиционных участников топ-10 списков самых богатых Forbes Ukraine довоенных лет.

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