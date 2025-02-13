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Предоставит ли Нацбанк Минфину доступ к банковской тайне, судьба карточных ограничений, где остановится инфляция и кто скупает валюту. Большое интервью главы НБУ

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

15 хв читання

НБУ, банки, інфляція, дропи /пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный Фото пресс-служба НБУ

Согласится ли Нацбанк облегчить налоговой доступ к банковской тайне, когда НБУ отменит ограничения на карточные переводы, каким регулятор видит будущее ипотеки в Украине и когда инфляция пойдет на убыль? Об этом и многом другом в большом интервью главы Национального банка Андрея Пышного

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В конце 2024 года в зоне ответственности Национального банка произошли два знаковых события: инфляция достигла двузнаковых показателей, а НБУ в декабре начал цикл повышения учетной ставки. Во втором полугодии инфляция пойдет на убыль, уверен глава НБУ Андрей Пышный.

Кроме сдерживания роста цен, Нацбанк имеет другие вызовы: дискуссия с Минфином о частичном раскрытии банковской тайны, борьба с дропами (на которые жалуются волонтеры), пересмотр ипотечных программ и возможное регулирование рынка криптовалют.

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